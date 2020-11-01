Александр Агуреев, заведующий отделом питания экипажа МКС, сообщил о том, что этот Новый год обойдётся у космонавтов без изобилия на праздничном столе.

Согласно его заявлению, для них был подготовлен паек к Новому году, куда будут включены различные фрукты, в том числе сушеные, сгущенное молоко, маслины, сладости, шоколад, и другое. Доставить этот паек на МКС должен был «Прогресс МС-16». Его запуск запланировали на декабрь, но в итоге его пришлось перенести на следующий год из-за проведения дополнительных проверок.

Частично продукты к праздникам для космонавтов могут передать на корабле США. Как отметил Агуреев, они ещё собираются на станцию, и с ними что-то могут доставить, с этим проблем нет.