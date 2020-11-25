Адвокат знаменитого футболиста Диего Марадоны подтвердил смерть спортсмена из-за сердечного приступа.

Как сообщается, 60-летний Марадона был госпитализирован в начале ноября. По словам его личного врача, госпитализация не была срочной. 3 ноября у него выявили субдуральную гематому головного мозга, и уже на следующий день провели операцию, длившуюся около полутора часов. Гематома могла образоваться после удара по голове, обнаружить её удалось при помощи томографии. 12 ноября Марадона был выписан.

Футболист умер в городе Тигре в районе Сан-Андрес, где он восстанавливался после проведённой операции. Его смерть была подтверждена Ассоциацией футбола Аргентины на странице в Twitter.

Диего Марадона, как сообщается, в составе сборной Аргентины по футболу провёл 91 матч и забил 34 гола. Он является чемпионом мира 1986 года.