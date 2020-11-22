Громкие заявления Пентагона о создании новых видов вооружения, а также о технологиях управления ВС говорят о том, что США готовят «поход» на Китай и Россию. Но состоится он не раньше 2025 года.

Совсем недавно вице-адмирал Джонни Вулф, который курирует программу стратегического развития ВМС США, заявил, что к 2025 году планируется установить гиперзвуковые ракеты на каждую атомную подлодку американского флота. Учитывая тот факт, что раньше Пентагон намеревался сделать это к 2028-2030 годам, эксперты полагают, что Соединенные Штаты ускоренными темпами готовятся к войне.

Еще один факт, указывающий на это – заявления об использовании гиперзвуковых ракетных комплексах на подлодках «Огайо». Все дело в том, что к 2028 году эти субмарины вообще могут быть списаны в утиль. Зачем тогда ставить на них сверхсовременное вооружение?

Эксперты считают, что главное предназначение разрабатываемого США гиперзвукового оружия – это удары по ядерным военным объектам Китая и РФ. При этом Соединенные Штаты вряд ли думают об обороне своих позиций. Напротив, они готовят наступление, причем планируют проводить его как можно дальше от своих берегов.