В 1979 году на вооружении советского ВМФ появились экранопланы «Орленок». Издалека могло показаться, что эти суда в буквальном смысле скользят над водой, а не плывут. Собственно, оно практически так и было, потому что «Орленок» перемещался за счет так называемого «экрана» или воздушной подушки, возникающей между водной поверхностью и крылом.

Военные эксперты заявляют, что экраны, разработанные в Советском Союзе, вполне могли бы усилить российский флот. Эти суда обладают такими преимуществами, как высокая скорость, способность перемещать самые различные грузы, выдерживая высокие нагрузки, а также отличная маневренность. Однако есть и минус – невозможность использовать экраноплан во время шторма или даже небольшого волнения на воде. Все дело в том, что волны разрушают «экран»

Эксперт Юрий Кнутов, который хорошо изучил экранопланы, уверен, что после модернизации в соответствии с современными технологиями, экранопланы вполне могли бы вернуться в строй. Также он заявил о разработках «экранолетов» – самолетов, использующих практически тот же принцип, что и «Орленок».