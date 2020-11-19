читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артур Парфенчиков, руководитель Республики Карелия, на своей страничке в ВКонтакте сообщил, что младенец, которого избил родной отец, находится в тяжелом состоянии.

Согласно словам главы региона, он получил тревожные новости из детской больницы, в которой лежит 4-месячный мальчик, избитый отцом. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое. Ребенок лежит в реанимационном отделении и подключен к аппарату ИВЛ. Медики продолжают делать все возможное для его спасения.

Ранее следователи выяснили, что в сентябре текущего года житель Петрозаводска, находясь в нетрезвом состоянии, нанес серьезную черепно-мозговую травму своему малолетнему сыну. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Вам может понравиться

Горячую линию для предотвращения свалок на землях лесного фонда запустили в Подмосковье

Жители Подмосковья теперь могут помочь властям региона бороться со стихийными свалками в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Политолог рассказал, зачем ввели российских миротворцев в Нагорный Карабах

На своем заседании Совет Федерации высказал поддержку предложению президента об использовании ВС… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

810 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

Представители оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Подмосковье сообщили вчера, 16 ноября,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 19 ноября – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 5 °C |