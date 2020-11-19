Артур Парфенчиков, руководитель Республики Карелия, на своей страничке в ВКонтакте сообщил, что младенец, которого избил родной отец, находится в тяжелом состоянии.

Согласно словам главы региона, он получил тревожные новости из детской больницы, в которой лежит 4-месячный мальчик, избитый отцом. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще тяжелое. Ребенок лежит в реанимационном отделении и подключен к аппарату ИВЛ. Медики продолжают делать все возможное для его спасения.

Ранее следователи выяснили, что в сентябре текущего года житель Петрозаводска, находясь в нетрезвом состоянии, нанес серьезную черепно-мозговую травму своему малолетнему сыну. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.