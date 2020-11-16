Тестовый запуск Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» обеспокоил Пентагон. И заставил его задуматься над тем, каким образом восстановить равновесие и догнать РФ, которая стремительными темпами создает новые виды вооружений.

Эксперты китайского издания Sohu сообщили, что одной из таких попыток США является план по модернизации эсминцев Arleigh Burke и Zumwalt. Американское оборонное ведомство планирует оснастить эти боевые корабли гиперзвуковыми ракетами, что представляется им хорошим решением по сдерживанию России.

Однако на деле все не так просто, как может показаться. По словам военных экспертов из Китая, эсминцы Zumwalt во многом отвечают современным требованиям, однако военнослужащие США неоднократно сталкивались с целым рядом проблем в процессе их эксплуатации. Непродуманная конструкция влечет за собой невозможность установки гиперзвуковых ракет. Причем не только на Zumwalt, но и на другие корабли.

Эксперты считают, что Пентагону нужно сперва устранить недостатки конструкции, а уж затем думать, как разработать и установить гиперзвуковые боеприпасы. Но это займет немало времени, которое РФ использует для того, чтобы получить еще большее преимущество перед американским флотом.