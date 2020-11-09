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Вчера азербайджанский лидер заявил о взятии города Шуши, который является одним из ключевых опорных пунктов в Нагорном Карабахе. Однако его заявление, мягко говоря, немного не соответствует действительности. Об этом написали сразу несколько СМИ.

Чтобы взять Шуши, Алиев бросил на город подразделения, ранее атаковавшие Мартуни, что привело к масштабному отступлению. Также президент призвал нахичеванский спецназ, который впрочем, также не сумел справиться с защитниками города. Сообщается, что в воскресенье азербайджанские войска действительно несколько раз входили в Шуши. Но Армия обороны Арцаха постоянно отбрасывала их назад. Поэтому борьба за этот город еще не закончена.

Ильхам Алиев, по мнению журналистов и экспертов, сделал крупную ставку на взятие Шуши. Он не жалеет своих бойцов, отправляя их в настоящую мясорубку. Армия обороны, которая вооружена артиллерийскими установками, предпринимает все усилия, чтобы удержать город. И пока этой ей удается. Сражение за Шуши продолжается уже около суток и пока вся армия Азербайджана не может справиться с защитниками города.

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