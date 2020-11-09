Скорее всего в ближайшее время будет создана двухсторонняя рабочая группа по ситуации в Нагорном Карабахе, в которую войдут представители России и Турции. Такое сообщение появилось сразу в нескольких СМИ по результатам телефонных переговоров между президентами двух стран – Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом.

Предложение по созданию такой группы внес турецкий президент. Интернет-издания заявляют, что Владимир Путин согласился с необходимостью в таком органе, который будет действовать независимо от Минской группы ОБСЕ.

Главными целями двухсторонней группы называют прекращение боевого конфликта в Нагорном Карабахе и объявление перемирия, перевод столкновения в фазу политического урегулирования и решения претензий каждой из сторон путем мирных переговоров.

Оба лидера во время общения выразили свою обеспокоенность ситуацией в Карабахе и пришли к единому мнению о том, что необходимо создать такой формат взаимодействия, который поможет найти мирное решение конфликта между Арменией и Азербайджаном.