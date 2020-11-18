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Светлана Петренко, представитель СК РФ, сообщила о предъявлении обвинения четырем террористам, подозреваемым в смерти Романа Филипова, российского летчика, сбитого в небе над Сирией два года назад.

Следственный комитет смог установить личности боевиков, которые имеют прямое отношение к гибели гражданина РФ, управлявшего военным самолетом Су-25СМ. Речь идет о членах «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Им было решено заочно предъявить обвинения, а также объявить их в международный розыск. Следователи планируют ходатайствовать о необходимости их заочного ареста.

Согласно версии следствия, в начале 2018 года боевики, воспользовавшись зенитно-ракетной установкой, подбили российский штурмовик, которым управлял майор Филипов. Летчик успел катапультироваться, упав примерно в одном километре от поселения Савамъа, расположенного в Идлибе. Он погиб во время перестрелки с боевиками.

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