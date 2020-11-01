Министр финансов России Антон Силуанов принял участие в программе «Москва. Кремль. Путин», и прокомментировал санкции, которые вводят против России.

Согласно его заявлению, санкции – это плохо, однако он также отметил, что они стимулируют развивать собственную экономику. Кроме того, он добавил, что, если будут введены очередные санкции, Москва будет отвечать аналогичными методами.

По словам Путина, администрация США при Дональде Трампе вводила санкции против России, а также её юридических лиц и экономических операторов аж 46 раз, чего ещё никогда не было.

Также санкциям дал комментарий глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что Россия готова к новым санкциям, даже если будут отключены банковские системы. На это развитие событий у них есть свой план.