В субботу в СМИ появилась информация о том, что комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев в бессознательном состоянии оказался в одном из медицинских учреждений города Сестрорецка. У него появились серьезные проблемы с дыханием, поэтому медикам пришлось срочно вводить пациента в искусственную кому.

Сейчас Хрусталев уже выведен из этого состояния, так как ему стало значительно лучше. Врачи не называют точную причину госпитализации комика, но считают, что все дело в пищевом отравлении. Изначально предполагалось, что телеведущий заразился коронавирусом, однако тесты показали, что это не так.

Менеджер Хрусталева Анна Тригуб рассказала, что Дмитрий не пьет и ведет здоровый образ жизни, поэтому совершенно непонятно, что с ним случилось. Она предположила, что дело в аварии, в которую ведущий попал накануне своей поездки к матери в Санкт-Петербург.