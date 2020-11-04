В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с финалистами конкурса для школьников «Большая перемена». Встреча проходила в онлайн-режиме.

Как сообщается, общаясь со школьниками, Путин узнал, что одна из финалисток с самого детства занимается фольклорным пением. Речь идёт об уроженке Благовещенска Елизавете Должниковой. Ей 15 лет, и в этом году она оканчивает музыкальную школу. Путин обратился к ней с просьбой «чуть-чуть спеть», заметив, что у ней в руках микрофон.

Елизавета не растерялась и исполнила а капелла несколько строк: “Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе”. Путин, комментируя её исполнение, заявил, что, будь девушка рядом, он бы с удовольствием её обнял и расцеловал. Он поблагодарил её за исполнение, а также высказал благодарность её родителям и преподавателям.