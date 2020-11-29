Представители украинской службы безопасности рассказали о рассекреченных данных, связанных с голодом 32-33 годов прошлого столетия, наблюдавшимся в СССР, заявив о сокрытии «геноцида» жителей Украины.

Согласно их словам, в ходе голодомора умерло множество украинцев, однако власти Советского Союза не признавали это. Указывается, что соответствующий кризис можно увидеть в документах переписи населения, проведенной в 1937 году. На тот момент времени на Украине жило около 29 000 000 человек, что было сопоставимо с показателем 1926 года, однако специалисты ранее предполагали, что в 37-м году в УССР будут жить не менее 35 000 000 человек.

В СБУ отметили, что авторы этих исследований, включая Олимпия Квиткина, позднее были обвинены в искусственном занижении значений и расстреляны. Однако в их сообщении не объясняется, как именно руководство СССР принимало участие в «геноциде» украинцев. Нет также сведений о проверке достоверности данных, опубликованных Квиткиным.