Виртуальный секс чуть не стал причиной увольнения жительницы Брянска, которая работает учителем в Москве. Она связалась не с тем человеком, но к счастью, руководство и коллектив школы встали на ее защиту.

История началась с того, что в интернете девушка познакомилась с молодым человеком. После короткого общения он предложил ей виртуальный секс и снял интимные его подробности на видео. После этого он вновь связался с учительницей и прибег к шантажу. Он потребовал 51 тысячу рублей за то, что не передаст видео руководству школы.

Девушка заплатила за молчание, однако шантажист вновь потребовал денег. Этого учительница не выдержала. Она все рассказала директору образовательного учреждения и сообщила, что готова уйти добровольно. Однако увольнять ее не стали. А незадачливого вымогателя в настоящий момент разыскивают правоохранительные органы.