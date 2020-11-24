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Сотрудники «Ростеха» сообщили о том, что специалисты ОДК принялись за серийное производство дизель-газотурбинных агрегатов M55P, предназначенных для боевых кораблей проекта 22350.

Отмечается, что новая силовая установка смогла с успехом пройти все приемосдаточные и квалификационные тесты. Оно разработано по программе замещения импорта и будет размещено на фрегате «Адмирал Исаков». Речь идет о первом агрегате, полностью созданным российскими заводами.

Владимир Артяков, замглавы госкорпорации, отметил, что разработка газотурбинных двигателей является наукоемким и высокотехнологичным процессом. Компания готова полностью обеспечить судостроительные верфи новейшими агрегатами. Следующий агрегат новой серии будет поставлен уже в декабре текущего года.

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