Помимо военнослужащих подразделений ВС России, в миротворческую группу также включены специалисты МЧС, на которых возложена миссия помочь жителям НКР в решении возникающих у них проблем. В настоящий момент они находятся в Степанакерте – столице непризнанной кавказской республики.

Если потребуется, то группа спасателей в дальнейшем будет увеличена до 150 человек. Помимо этого, в ближайших планах – развертывание аэромобильного госпиталя, который может быть в любой момент доставлен из российской столицы, так как полностью готов к вылету.

В настоящий момент группа состоит из 30 спасателей, связистов и других специалистов, помощь которой может понадобиться жителям Степанакерта. Они развернули полевой лагерь, а также все необходимое для работы оборудование.

Напомним, что миротворческая миссия РФ в Нагорном Карабахе рассчитана на 5 лет. В ней примут участие около 2 000 военнослужащих.