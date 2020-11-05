Специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о том, что люди напрасно считают лук и чеснок хорошими продуктами для укрепления иммунитета.

Как она заявила, такие продукты, как лук, чеснок, лимон, не являются иммуномодуляторами, как принято считать. Она не отрицает, что они весьма полезны, и их стоит дозировано употреблять. Однако резко и сильно укрепить иммунитет они не способны.

Впрочем, по словам Провоторовой, ни один продукт в принципе не может сделать иммунитет человека достаточно сильными. Для этого требуется здоровое и разнообразное питание, включающее в себя свежие фрукты и овощи, зелень, мясо и молочные продукты.

Также специалист отметила миф об аскорбиновой кислоте, которая, по её словам, не оказывает влияния на длительность заболевания вирусной инфекцией, и не снижает вероятность заболевания.