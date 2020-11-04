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Специалисты Роспотребнадзора совершили проверку наличия образцов коронавируса на ряде поверхностей.

Образцы были взяты в медицинских организациях, а также на торговых и транспортных объектах. Всего с поверхностей окружающей среды было взято более 220 тысяч смывок. Из них следы коронавируса были обнаружены на 322 тестах, что составляет 0,15% от общего количества.

Кроме того, было проведено исследование образов, снятых с продуктов питания. В этом случае ни один из тестов не дал положительный результат на наличие коронавируса.

Всего в мире коронавирусом нового типа заразилось более 47,4 миллионов человек, в России – 1 693 454 случая заражения. Из них выздоровели 1 266 931 пациент, 29 217 человек умерли.

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