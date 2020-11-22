Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по достоинству оценил видеоролик, который рассказывает о жизни российской кибердеревни, колонизировавших Марс. Напомним, что это видео буквально за 2 дня сумело набрать два миллиона просмотров на видеосервисе YouTube.

Рогозин написал в своем Фейсбук-аккаунте, что ролик снят очень талантливо. При этом, по словам главы Роскосмоса, видео задает те цели и направления, над которыми следует задуматься всему российскому руководству.

Короткий ролик, снятый Сергеем Васильевым в жанре псевдодокументалистики, рассказывает о быте русской киберпанк-деревни. В ней работают только роботы, а люди смотрят сериалы Netflix, ездят на тракторах с реактивными двигателями вместо колес и разводят в голубятнях беспилотные аппараты. В самом конце видео оказывается, что деревня расположена на Марсе.