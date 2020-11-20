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Украинские националисты забросили на Донбасс диверсионную группу, которая принадлежит вооруженному формированию «Медведи». Однако практически сразу они потеряли двух боевиков, которые подорвались на минах.

Представители Народной милиции ДНР рассказали, что диверсионная группа была направлена политической партией, возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко. В ее цели входит осуществление провокаций на мариупольском направлении и дестабилизация обстановки в регионе.

Известно, что боевики, входящие в состав запрещенной на территории России организации «Правый сектор», вооружены снайперскими винтовками «Баррет». Кроме того, у некоторых членов группы имеются минометы. Предполагается, что именно это оружие диверсанты намереваются использовать для провокаций.

Чуть позже стало известно, что СБУ начала расследование. Его цель – выяснить, по какой причине диверсионная группа не имела в своем распоряжении информации о минном поле.

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