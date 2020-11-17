Концертные директора российских звёзд рассказали о гонорарах артистах за новогодние выступления.

По сравнению с прошлым годом, в эти новогодние праздники некоторые артисты стали просить немного меньше за своё выступление. Например, гонорар Ольги Бузовой в прошлом году составлял 3,5 миллиона рублей за выступление длительностью в 45 минут. В этом году она просит на миллион меньше за это же время. Также Бузова может выступить и в качестве тамады – за четыре часа в этом случае её гонорар составит три миллиона рублей.

Филипп Киркоров за выступление на новогоднем корпоративе просит около семи миллионов рублей, при этом на меньшее он не согласен. Сергей Шнуров, основатель группы «Ленинград», по прежнему остаётся одним из самых дорогих артистов – его гонорар составляет около 11,5 миллионов рублей.

Рэпер Моргенштерн выступит за 4 миллиона рублей, а исполнитель Niletto – за 1,5 миллиона рублей. Примерно за столько же, за гонорар в размере 1,3-1,5 миллиона рублей, выступил Лев Лещенко. Гонорар Сергея Жукова составляет 3,5 миллиона рублей.