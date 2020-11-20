Выступая на саммите АТЭС российский президент Владимир Путин допустил возможность поставки вакцин от Covid-19 в другие страны, а также локализацию производства препаратов. Он сделал упор на то, что победить коронавирус сейчас можно лишь объединенными усилиями.

Глава государства отметил, что Россия уже накопила немалый опыт в создании профилактических препаратов и готова поделиться им со своими партнерами. Путин сообщил, что в настоящий момент завершаются испытания уже третьей российской вакцины от Covid. Две других продемонстрировали высокую эффективность в ходе таких же испытаний и прошли процедуру регистрации.

Президент также отметил, что две зарегистрированные вакцины полностью соответствуют двум главным требованиям, которые предъявляются к подобным препаратам. Они способны эффективно предотвращать заражение коронавирусом и абсолютно безопасны для человеческого организма.