Общаясь в режиме видеоконференции с участниками школьного конкурса «Большая перемена», приехавших изо всех уголков страны, Владимир Путин поделился своими впечатлениями о Кавказе. Глава государства заметил, что в регионе весьма интересные туристические маршруты и не менее интересные традиции. Кроме того, там немало «крутых парней».

Последней фразой президент ответил на высказывание участника конкурса из Дагестана, который рассказал, что завел дружбу с крутыми парнями и просто очень интересными людьми. Также школьник перечислил все свои достижения на «Большой перемене». Глава государства отметил, что на Северном Кавказе немало крутых парней и выразил надежду на то, что юный собеседник станет одним из них.

Помимо этого, президент поздравил участника конкурса с днем рождения. Он призвал других школьников поприветствовать его. Также Путин заметил, что Северный Кавказ – это регион, которым Россия может гордиться.