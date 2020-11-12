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Россия хочет иметь влияние в Армении и поэтому сдает Турции практически весь Южный Кавказ. Об этом заявил политолог Артур Пашинян в интервью западным СМИ. Он пояснил, что после того, как его однофамилец Никол Пашинян стал главой армянского правительства на волне антироссийских протестов, Москва стремится всеми силами его уничтожить.

Как известно, соглашение о мире, подписанное в ночь на 10 ноября, предполагает создание мониторингового центра, через который Турция сможет контролировать ситуацию в Карабахе вместе с Россией. Политолог считает, что оттеснив членов Минской группы – Францию и США, – Анкара и Москва приняли решение вместе определять судьбу Закавказья. И скорее всего здесь совсем скоро появятся и турецкие войска.

Высказался на тему соглашений и эксперт Тимур Олевский. Он рассказал, что Владимир Путин сумел убить сразу двух зайцев – избавиться от Никола Пашиняна, а также восстановить мир в Нагорном Карабахе. При этом, по словам эксперта, Путин продемонстрировал, что без проблем способен вести успешные переговоры с мусульманскими лидерами.

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