В беседе с журналистами издания “КП”, промоутер Сергей Лавров заявил, что артисты остались без выступлений на новогодних корпоративах по собственной вине.

Как он рассказал, он пообщался со многими артистами, и отметил, что почти все из них сейчас не имеют работы. У него самого есть лишь два заказа на проведение праздничных корпоративов, однако они без аванса.

По словам Лаврова, некоторые звёзды просто не хотят спускаться с небес на землю, и снижать свои гонорары, несмотря на ситуацию, они не собираются. Так, Лавров назвал Лепса и Шнурова. Как отметил Лавров, артисты считают, что снижение гонорара ударит по их репутации. Кроме того, оплату они требуют в евро, несмотря на курс валют.

Также Лавров сообщил, что многие популярные звёзды 90-х сейчас совсем обнищали, так как их целевая аудитория – люди старше 50лет. А они сейчас настороженно относятся к выступлениям из-за опасений за своё здоровье.