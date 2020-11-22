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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры сильно ударили по отечественной эстраде. Однако российские артисты все равно смогут найти варианты для заработка в новогодние праздники. Об этом рассказал известный продюсер Александр Морозов.

Он пояснил, что действующие ныне ограничения распространяются лишь на театры, но и они могут показывать постановки и шоу, если количество в зале составляет лишь четверть от числа свободных мест. Артисты же вполне могут зарабатывать не только на концертах, но и на корпоративных праздниках, проводимых в ресторанах и других заведениях с полным соблюдением правил карантина.

Напомним, что ранее Валерий Меладзе обращался к артистам с призывом не участвовать в новогодних мероприятиях. Он уверен, что вряд ли настроение будет праздничным. В пику ему выступил Сергей Соседов, считающий, что российские исполнители вполне могли бы подарить гражданам страны праздник, причем сделать это совершенно бесплатно. Так как за минувшие годы они накопили немало денег.

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