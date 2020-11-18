Армен Саркисян, армянский президент, решил наградить экипаж вертолета ВКС РФ, который был сбит над территорией Армении азербайджанскими вооруженными силами, медалями.

Согласно сообщению, опубликованному администрацией президента Армении, российским вертолетчикам были выданы медали «За боевые заслуги», признав их храбрость и преданность родине. Двум из них награды были вручены посмертно.

Инцидент с российской винтокрылой машиной произошел 9 ноября. В результате него погибли двое российских военных, а третий член экипажа получил различные травмы. Позднее Азербайджан признался в том, что случайно сбил Ми-24 и принес свои извинения, заявив о готовности выплатить компенсацию.