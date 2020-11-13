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Издание GO третий год подряд называет лауреатов своего конкурса «Человек года». В 2020-м главная его номинация была единогласно отдана медицинским работникам. Которые с весны боролись и продолжают бороться с коронавирусом, спасая россиян от страшной инфекции.

На номинацию «Открытие года» претендовала группа Little Big, которая сумела стать невероятно популярной. Однако ее обошел рэпер Моргенштерн, который и получил награду.

Также названы и победители других номинаций. К примеру, Вячеслав Муругов, возглавляющий телеканал СТС, стал «Продюсером года», а снявший нашумевший фильм «Чики» Эдуард Оганесян – лучшим режиссером 2020-го.

Помимо этого, журнал отметил таких известных людей, как гимнаст Никита Нагорный, актер Юра Борисов, владелец ресторана Антон Пинский и многие другие.

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