Эпидемиолог Майкл Остерхолм в беседе с изданием The Guardian заявил о том, что США практически полностью становится очагом распространения коронавируса.

По словам эксперта, в настоящее время весьма трудно определить в стране отдельные вспышки заболевания инфекцией, и нельзя назвать какой-либо определённый очаг распространения, так как вся территория США является, по сути, этим очагом. При этом делается всё возможное для того, что уменьшить воздействие коронавируса на людей.

Как отмечается, Остерхолм входит в команду Джо Байдена – кандидата в президенты Америки. Указывается, что Байден уже представил свою рабочую группу по борьбе с коронавирусной инфекций, в которую вошло 13 специалистов.

В США, как сообщается, было выявлено более 11 миллионов случаев заболевания коронавирусом, что ставит страну на первое место по заболеваемости.