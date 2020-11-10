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В Интернете был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как боевой самолет МиГ-21 румынских ВВС пролетает над взлетно-посадочной полосой на минимальной высоте.

Отмечается, что этот удивительный воздушный маневр был осуществлен в рамках военных учений, проведенных совместно с другими странами-участницами Североатлантического альянса. Они были осуществлены в сентябре текущего года на территории Болгарии.

Позднее в Сети появилась еще одна запись, снятая прямо из кабины истребителя. Его разместило командование НАТО. В СМИ напоминают, что МиГ-21 был создан в СССР более 60 лет назад, однако его все еще держат на вооружении девятнадцать стран мира, включая Румынию.

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