В Интернете был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как боевой самолет МиГ-21 румынских ВВС пролетает над взлетно-посадочной полосой на минимальной высоте.

Отмечается, что этот удивительный воздушный маневр был осуществлен в рамках военных учений, проведенных совместно с другими странами-участницами Североатлантического альянса. Они были осуществлены в сентябре текущего года на территории Болгарии.

Позднее в Сети появилась еще одна запись, снятая прямо из кабины истребителя. Его разместило командование НАТО. В СМИ напоминают, что МиГ-21 был создан в СССР более 60 лет назад, однако его все еще держат на вооружении девятнадцать стран мира, включая Румынию.