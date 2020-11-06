В Интернете был размещен видеоролик, на котором показано, как армянский военнослужащий эффектно сбивает беспилотный летательный аппарат противника в Нагорном Карабахе.

Вооруженные силы Азербайджана часто используют различные беспилотники для проведения разведки или нанесения ударов. Недавно армянским военным удалось засечь один из азербайджанских дронов в зоне конфликта. После этого один из бойцов решил открыть по нему огонь, используя обычный автомат.

Через несколько секунд происходит мощный взрыв в небе. Судя по всему, военному удалось задеть вражеский БПЛА. Пользователи восхитились данным видео. Однако некоторые отметили, что случившееся больше похоже на спецэффекты какого-нибудь боевика.