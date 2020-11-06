Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Интернете был размещен видеоролик, на котором показано, как армянский военнослужащий эффектно сбивает беспилотный летательный аппарат противника в Нагорном Карабахе.

Вооруженные силы Азербайджана часто используют различные беспилотники для проведения разведки или нанесения ударов. Недавно армянским военным удалось засечь один из азербайджанских дронов в зоне конфликта. После этого один из бойцов решил открыть по нему огонь, используя обычный автомат.

Через несколько секунд происходит мощный взрыв в небе. Судя по всему, военному удалось задеть вражеский БПЛА. Пользователи восхитились данным видео. Однако некоторые отметили, что случившееся больше похоже на спецэффекты какого-нибудь боевика.

Вам может понравиться

Роспотребнадзор рассказал о новом симптоме коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о новом признаке, который может указать на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.11.2020
  • читать 1 минуту

Младший сын Орбакайте высказался о своих отношениях с отцом

22-летний Дени Байсаров, являющийся младшим сыном Кристины Орбакайте, рассказал о своих взаимоотношениях… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.11.2020
  • читать 1 минуту

Сергей Шнуров резко ответил на обвинения Пригожина в уродовании молодёжи

Сергей Шнуров высказался по поводу недавнего заявления продюсера Иосифа Пригожина в его… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |