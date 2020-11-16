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Польское интернет-издание Defence24 прокомментировало боевые запуски российским ВМФ ракет «Калибр», а также выразило сомнения в том, что сообщения Минобороны РФ о поражении боеприпасом цели, расположенной на расстоянии 1000 километров, соответствуют действительности.

Суть польских претензий заключается в том, что ракета, выпущенная с корабля «Адмирал флота Касатонов» в Белом море, не могла пролететь тысячу километров до полигона «Чиж», расположенном на полуострове Канин. По той простой причине, что расстояние до данного полигона составляет всего 400 км. При этом российское Минобороны заявляло именно о таком маршруте.

После некоторых подсчетов польское издание сообщило, что для преодоления 1000 км боеприпасу нужно было сперва обогнуть полигон, а затем вернуться на него. По таким выкладкам получалось, что российские ВС утратили контроль над ракетой, не удержав ее на заданной траектории. Также журналисты предположили, что целью была не специально подготовленная мишень на полигоне Чижа, а Великобритания, которую боеприпас с дальностью поражения 2000 км вполне мог задеть.

Комментаторы из России, которые прочитали данную публикацию, посоветовали польским «экспертам» не выбирать для «Калибров» мишени, а задуматься над своими внутренними проблемами.

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