Полковник Алексей Ершов, ранее возглавляющий отдел полиции «Сафиуллина» и скрывающийся от следствия из-за подозрений в коррупции, задержан в столице Татарстана. Напомним, что с 12 октября он числился во всероссийском розыске.

С того момента, когда полковник бесследно исчез, его уже успели уволить из полиции, а также подсчитать сумму взяток, полученных начальником отдела. Она составила примерно 25 миллионов рублей. Задержали Ершова сотрудники ФСБ, которые выследили его неподалеку от своей же дачи.

Ершов считает все обвинения несправедливыми и готов бороться за свободу. Он заявляет, что когда выйдет, подастся в адвокаты, чтобы защищать закон.

Сейчас полковника подозревают сразу в 10 эпизодах получения взяток. Однако ни один из этих самых эпизодов пока не был «засвечен» на предварительном следствии. Впрочем, имеются свидетели, которые дают показания, поэтому от наказания Ершову уйти не удастся.