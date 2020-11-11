МВД России попалась на удочку группа мошенников, в роли которых оказалась одна из компаний Санкт-Петербурга. Она водила министерство за нос почти 3 года, но сейчас схема раскрыта и предприниматели злоумышленники понесут наказание.

Все началось с того, что МВД в целях обеспечить защиту своих сотрудников, заказало у питерской фирмы «НПО Спецматериалов» шлемы «Колпак-1». Их покупка обошлась в 48 миллионов рублей. А три года спустя точно такая же амуниция всплыла на сайте AliExpress – одном из крупнейших китайских маркетплейсов в мире.

Оказалось, что компания не просто продала МВД шлемы «К-1СБ», выдав китайские изделия за собственную разработку. Она еще и ввела полицейских в заблуждение, снабдив «свою» продукцию необходимой сопроводительной документацией.

Расследование показало, что «Колпак-1» — это шлемы под народным названием «антибунт». Или FBK-208. Именно под таким брендом они продаются на китайском портале. Предприниматели закупали крупные партии этой амуниции, переклеивали этикетки и сбывали продукцию полиции. И не только ей, так как среди клиентов компании числятся еще и Министерство обороны, и Центробанк и множество других государственных корпораций.