Эксперт-политолог Сергей Марков считает, что существуют факторы, способные вновь возобновить войну в Карабахе. Он заявил, что армянские радикалы «Дашнакцутюн» еще могут навредить соглашению о мире.

По мнению эксперта, договор предполагает точные даты, в которые армянские войска должны выйти с территории Карабаха. Кроме того, ввод миротворцев не должен дать возможности всем сторонам вновь развязать военное столкновение. Однако при некоторых условиях соблюдение этого договора окажется под сомнением.

К таким условиям эксперт отнес отсутствие каких-либо дальнейших планов по налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Пока не известно ничего – лишь то, когда войска будут выведены за его границы. В дальнейшем же может возникнуть множество острых споров и не исключено, что спорщики вновь схватятся за оружие.

Еще одно условие – это действия армянских радикалов. Если Никола Пашиняна сместят они, а не пророссийские силы, власть в Армении перейдет в их расположение. А «Дашнакцутюн» даже сейчас заявляет, что не намерен выполнять соглашение. В случае прихода к власти эта партия может либо развязать войну, либо пуститься в откровенные партизанские действия, которые станут угрозой не только для азербайджанских властей в Карабахе, но и в для российских миротворцев.

По мнению политолога, отставка Пашиняна – это лишь вопрос времени, так как именно его кадровые перестановки стали одной из причин потери НКР. Поэтому большое значение имеет, кто именно сместит его с поста главы правительства.