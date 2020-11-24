Ани Лорак во вторник, 24 ноября, представила свой новый музыкальный клип на YouTube-канале.

Клип создан на композицию «Страдаем и любим», и, по словам Лорак, в нём присутствует философский подтекст и повод для того, чтобы подумать. Она отметила, что в работе имеется немало различных эмоций и переживаний, так как любовь невозможно представить без страданий. По словам певицы, любой полученный опыт важен, даже если человеку сделали больно.

Однако далеко не все зрители положительно отозвались о новом творении Лорак. В комментариях было заявлено что и песня, и исполнительница красивые, а клип получился неприятный и с энергетикой тёмных сил. Некоторые заявили, что всё весьма отвратительно и отвратно, и назвали клип «вечеринкой в наркопритоне».