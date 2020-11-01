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Программа «Военная приемка» показала погружение амфибии «Стрела», которая способна находится в воде около 8 часов. Испытывающий водоплавающий бронированный автомобиль журналист Алексей Егоров сообщил, что «Стрела» обеспечивает довольно высокий уровень комфорта для экипажа.

Он рассказал о кожаном салоне бронеавтомобиля, выполненном из качественного материала белого цвета, о магнитоле, которая не даст заскучать во время подводных операций. Также он продемонстрировал возможности броневика – машина способна довольно плавно скользить по водной глади, несмотря на то, что винт поднимает огромный столб брызг.

Напомним, что эта амфибия была продемонстрирована широкой публике на выставке «Армия-2020». Однако даже тем, кто присутствовал на том мероприятии, не приходилось видеть, как плавает бронированный автомобиль.

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