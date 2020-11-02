Глава столичного региона Андрей Воробьев продолжает бороться с несанкционированными свалками в области. Недавно он заявлял, что все, кто вывозит мусор нелегально, будут наказываться рублем, так как взывать к их совести нет никакого смысла. Тема была неожиданно продолжена на совещании с правительством области, проводившемся в режиме онлайн-видеоконференции.

Прямо посреди совещания Воробьев получил информацию об еще одной свалке, которая была найдена в подмосковном лесу. Возмущению губернатора не было предела. Он даже выругался в ответ на это сообщение, заявив следующее: «Так любим Подмосковье, что это говно постоянно разгребаем». Также глава региона отметил, что уборка подобных стихийных свалок производится за счет областного бюджета.

На высказывание возглавляющего УМВД Виктора Паукова о том, что мусор везут в область из Москвы, Воробьев пообещал сделать организаторов стихийных свалок несчастными – посадить всех на 15 суток и отправить автомобили на штрафстоянку.