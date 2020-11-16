На телеканале НТВ завершился четвёртый сезон проекта «Ты супер!».

Победителями стали два участника из республики Тыва – Ай-Кыс Кыргыс и Денберел Ооржак. Как отмечается, Ай-Кыс Кыргыс является студенткой Тувинского университета и золотой медалисткой, она выступила с композицией «We Are the Champions» группы Queen. В качестве награды глава республики Шолбан Кара-оол, прибывший в Москву для поддержки участников, подарил ей квартиру в Кызыле.

Денберел Ооржак выступил с песней «Love me again». От главы региона он получил сертификат на приобретение звукозаписывающего оборудования. Также отмечается, он уже побеждал в музыкальном конкурсе в прошлом году, и также получил за эту победу квартиру.