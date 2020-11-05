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Певица Максим приняла участие в передаче «Судьба человека», выходящей на телеканале «Россия 1».

В рамках программы певица рассказала о том, почему ушла со сцены. Так, в 2019 году она попала в серьёзную автомобильную аварию, и последствия у неё проявляются до сих пор. Максим пришлось восстанавливать здоровье за границей – врачи выявили у неё сильные повреждения внутренних органов.

По словам певицы, за время лечения она набрала 15 килограмм – ей даже нельзя было двигаться, встать с кровати она могла только с помощью. После этого начались осложнения с сосудами головного мозга, у неё были жуткие боли. В этот момент она поняла, что просто не сможет больше выходить на сцену некоторое время.

Впрочем, совсем недавно менеджер певицы Маргарита Соколова сообщала, что Максим уже записывает новые песни и скоро будет готова работать на закрытых мероприятиях.

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  • Анна
  • 04.11.2020
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