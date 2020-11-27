Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская певица Кира Мазур недавно выложила пост на русском языке, что весьма не понравилось некоторым её подписчикам.

В итоге спустя некоторое время певице пришлось из-за давления на себя удалить запись. Но затем Мазур выложила новую публикацию, в которой высказалась о произошедшей ситуации. Так, она указала, что всеми руками и ногами поддерживает Украину, однако сейчас в «демократическом многонациональном и независимом государстве» гнобят уже всех.

Из-за этого, как сообщила певица, оно сейчас просто трещит по швам. Мазур указала, что они должны оказывать друг другу поддержку, вне зависимости от того, какой язык используют, тем более что русский язык является частью истории, и половина Украины на нём говорит. Заставлять говорить на украинском насильно, как считает певица, бесполезно.

Вам может понравиться

Вдова Баталова сообщила, что не подписывала договор ренты с Цивиным и Дрожжиной

Вдова покойного Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала о договоре ренты, заключенном с…
  • Анна
  • 26.11.2020
  • читать 1 минуту

В Иванове задержан мужчина, обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки

24 ноября в Иванове был задержан 63-летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании…
  • Анна
  • 25.11.2020
  • читать 1 минуту

Армения заявила о начале демаркационных работ на границе с Азербайджаном

В армянском оборонном ведомстве 26 ноября сообщили о старте демаркационных работ на…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 27 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 27 ноября – ясно, до 6 °C |