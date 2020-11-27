Украинская певица Кира Мазур недавно выложила пост на русском языке, что весьма не понравилось некоторым её подписчикам.

В итоге спустя некоторое время певице пришлось из-за давления на себя удалить запись. Но затем Мазур выложила новую публикацию, в которой высказалась о произошедшей ситуации. Так, она указала, что всеми руками и ногами поддерживает Украину, однако сейчас в «демократическом многонациональном и независимом государстве» гнобят уже всех.

Из-за этого, как сообщила певица, оно сейчас просто трещит по швам. Мазур указала, что они должны оказывать друг другу поддержку, вне зависимости от того, какой язык используют, тем более что русский язык является частью истории, и половина Украины на нём говорит. Заставлять говорить на украинском насильно, как считает певица, бесполезно.