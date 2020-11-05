Певица Алсу, как сообщает Telegram-канал Mash, осуществила регистрацию сценического имени своей дочери Микеллы.

При этом Алсу пришлось оформить товарные знаки на себя, так как её дочь является несовершеннолетней. Зарегистрировала она четыре знака – Микелла, Микелла Абрамова, Mikella и Mikella Abramova.

Как предположило издание, Алсу собирается подготовить свою дочь к большой карьере. При этом девочке сейчас всего лишь 12 лет. В будущем зарегистрированные товарные знаки, как отмечается, пригодятся для выпуска продукции, такой как одежда, ювелирные изделия, парфюмерия, канцелярские товары, и так далее.

В настоящее же время Микелла больше известна из-за скандала, который возник из-за накрутки голосов в её пользу на шоу «Голос». В итоге Первый канал решил распределить победу между всеми финалистами.