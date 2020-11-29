Сотрудница столичного ГУМ-катка не узнала пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и не захотела пропускать его на открытие. Она уточнила, есть ли его фамилия в списке приглашенных, а на заявление «Я – Песков», просто порекомендовала позвонить организаторам праздника.

Позже представитель Кремля прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он написал, что все же попал на открытие в качестве рядового гостя. Но на распорядительницу, не узнавшую и не пустившую его, он обиды не держит.

Церемония открытия ГУМ-катка на Красной площади в 2020 году прошла в юбилейный, 15-й раз. Организаторы предусмотрели все меры предосторожности с оглядкой на пандемию коронавируса. На всей площади были установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы, а для гостей подготовили средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.