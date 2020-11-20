Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, решил прокомментировать происшествие, произошедшее в одном из муниципалитетов Санкт-Петербурга и связанное с порванным портретом Владимира Путина.

Согласно словам Пескова, им следует повесить на стене портреты, как Александра Пушкина, так и Владимира Путина, а потом успокоиться и заняться более важными делами. Ранее в СМИ сообщили, что в здании совета Смольнинского картину с русским поэтом заменили портретом главы российского государства. Это привело к недовольству со стороны народных избранников, из-за чего изображение президента оказалось порванным.

Пресс-секретарь добавил, что не существует инструкций или правил касательно размещения портрета лидера РФ в административных зданиях. Однако он добавил, что Кремль не может положительно оценить факт уничтожения фотографии Путина, так как речь все же идет о российском президенте.