Академик Юрий Соломонов, являющийся генеральным конструктором МИТ, заявил, что уже к 2024 году все подразделения стратегических войск будут иметь на вооружении ракетные комплексы «Ярс». В настоящий момент они используются лишь в шести дивизиях.

Напомним, что первый «Ярс» поступил на вооружение еще в 2011 году. В состав этого комплекса входит баллистическая межконтинентальная ракета на твердом топливе. Благодаря этому на него возлагаются большие надежды. Планируется с помощью «Ярсов» существенно усилить российские войска стратегического назначения.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу анонсировал создание инфраструктуры для развертывания других современных ракетных комплексов «Авангард» на территории Оренбургской области. Ракеты должны поступить на вооружение к концу этого года. В декабре также планируется размещение сразу двух «Ярсов» под Калугой.