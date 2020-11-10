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Люди, которые употребляют в пищу перец чили, живут дольше. Именно такие результаты показало исследование, проводимое американской кардиологической ассоциацией. Чтобы получить доказательства своей гипотезы, эксперты проанализировали медицинские данные более полумиллиона человек в разных странах мира.

Перец чили, по уверениям специалистов – это мощный антиоксидант, который способен успешно бороться даже с онкологическими заболеваниями. Кроме того, он снимает воспалительные процессы и помогает снизить уровень сахара в крови. Именно поэтому те, кто регулярно употребляет этот овощ, надежно защищены от недугов сердца и сосудов, а также от рака.

Анализ медицинских карт показал, что перец чили на 25-27 процентов снижает риск серьезных заболеваний. И тем самым может увеличить продолжительность жизни человека.

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