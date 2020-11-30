В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что РФ послала по ж/д путям груз, который сначала должен прийти в Азербайджан, а затем будет передан миротворческим силам в Нагорном Карабахе.

Согласно их словам, в подписанном между Москвой и Баку протоколе говорится, что Россия имеет право на обеспечение своего контингента миротворцев через территорию страны. Они добавляют, что в минувшую субботу, 28 ноября, в Азербайджан прибыли военные, спецтехника и припасы из РФ, которые уже прошли таможенный контроль.

Указывается, что вчера предназначенный для миротворческих сил груз прибыл в Барду по ж/д путям. Их сопровождением занимались сотрудники военной полиции азербайджанского Минобороны. Груженые вагоны сейчас переправляются в Степанакерт, столицу НКР.