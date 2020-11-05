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Завод Ливийской национальной армии, на котором ремонтируют и готовят к новым сражениям боевую технику, начал работу еще в далеком 1972 году. Он был ориентирован в основном на технику СССР, а офицеры, занимающие руководящие должности, учились в Советском Союзе.

На этом заводе чинили как танки Т-62 и Т-55, так и другую советскую технику. Помимо этого, она часто отправлялась на другие заводы, которые работали в западной части страны. Сегодня завод ЛНА успешно продолжает работу несмотря на то, что производственные и ремонтные его возможности существенно снизились.

Сейчас в западной части Ливии сконцентрированы силы террористов из ЦАР и Сирии. В боях с ними сложно обойтись без боевой техники. Но для этого она должна быть исправной. Именно с этой задачей успешно справляется предприятие, основанное в 70-годах минувшего столетия.

Рабочие завода рассказывают, что им редко приходится сидеть без дела. По их словам, техника выходит из строя не только из-за атак противника. Помимо этого, ее врагом является почтенный возраст – ведь многие танки уже несколько десятилетий участвуют в боевых действиях. Но рабочие не унывают. Они качественно проводят обслуживание броневых машин, а при необходимости делают капитальный ремонт.

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