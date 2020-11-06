Российские ракетоносцы Ту-95 в течение 8 часов летали над северо-западной частью Тихого океана и Японским морем. Оборонное ведомство сообщает, что это был плановый полет. Производился он исключительно над нейтральными водными пространствами.

В Сети появились фотографии и видеозаписи полетов стратегического российского самолета. На некоторых кадрах можно увидеть, как к Ту-95 присоединяются для сопровождения и обеспечения безопасности штурмовики Су-35С.

Минобороны отмечает, что полеты не нарушили каких-либо международных норм. Они осуществляются на регулярной основе. Причем ракетоносцы часто появляются над Балтийским и Черным морями, северной частью Атлантического океана, а также над арктическими водами.

Ту-95 – это советский ответ американскому Convair B-36. Самолет оснастили турбовинтовыми двигателями, благодаря которым удалось добиться достаточно высокой дальности полета, составляющей 12 тысяч километров.