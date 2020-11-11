В полном соответствии с соглашением о мире НКР на территорию непризнанной республики осуществляется переброска российского миротворческого соединения. Личный состав МС будет рассредоточен вдоль Лачинского коридора, а также всей линии фронта.

Контроль за переброской соединения осуществляется Национальным центром управления обороной. Именно он взял на себя все мероприятия, позволяющие быстро и в соответствии с договором развернуть миротворческие силы в тех районах Карабаха, которые оговорены соглашением.

Напомним, что российские МС со вчерашнего дня перебрасываются в НКР, чтобы приступить к выполнению задач, обеспечивающих прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Всего планируется участие в операции 1960 военнослужащих. Командование которыми будет осуществляться из столицы непризнанной республики Степанакерта.